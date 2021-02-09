В Москве состоялась премьера комедии "Родные" с Буруновым в главной роли

Картина выйдет в широкий прокат 11 февраля.

В понедельник, 8 февраля, в московском киноцентре "Октябрь" состоялся премьерный показ комедии "Родные" режиссера Ильи Аксенова. Главную роль исполнил Сергей Бурунов.

Фильм "Родные" снят по сценарию Жоры Крыжовникова и Алексея Казакова в жанре роуд-муви. Однажды утром отец семейства решает исполнить мечту всей своей жизни и отправляется на Грушинский фестиваль, чтобы выступить там со своей песней. Семейство вынуждено смириться с желанием отца-самодура и пуститься с ним автопутешествие через всю Россию. В пути героев ожидают различные испытания и важная встреча, которую отец ждал 20 лет.

Кроме Бурунова в фильме сыграли Лиза Монеточка, Ирина Пегова, Семен Трескунов, Никита Павленко, Анна Уколова и др. В качестве гостей на премьерный показ пригласили таких знаменитостей, как Ксения Собчак, Баста, Мария Миногарова, блогер Стас Круглицкий (Стас Просто Класс) и др. Картина выйдет в широкий прокат 11 февраля.

Ранее мы писали, что из нового сезона "Ивановы-Ивановы" исчез герой Сергея Бурунова.

Видео: Piter.TV