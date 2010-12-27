"Rammstein" летом 2019 года выступит на стадионе "Санкт-Петербург"

В Интернете появились фотографии якобы "афиши" этого события: кто-то приклеил ее рядом с Казанским собором.

В Петербург с концертом едет группа "Rammstein", сообщает издание "Neva.Today".

В социальных сетях пользователи обсуждают анонс нового альбома группы "Rammstein" и мирового турне в поддержку его выхода. В Интернете появились фотографии якобы "афиши" этого события: кто-то приклеил ее рядом с Казанским собором.

Далее выяснилось, что немецкая рок-группа приедет с концертом в Северную столицу. Их выступление действительно будет масштабным - площадкой Rammstein станет "Санкт-Петербург Арена".

Немцев в Северную столицу везет компания NCA. Представители обещали в ближайшее время дать всю информацию по выступлению. Пока точно известно, что концерт состоится в 2019 году.

Ранее сообщалось, что Светлану Лободу после операции из больницы забрал солист "Rammstein".

Фото: Rammstein / Вк.