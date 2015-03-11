Отцы и дети, попы и осетры, Грушинский фестиваль и песни: рецензия на фильм "Родные"

Комедийная драма "Родные" с Сергеем Буруновым и певицей Монеточкой выйдет в кинотеатрах 11 февраля.

В прокат выходит одна из самых ожидаемых российских кинолент в этом году — "Родные". Сценарий к фильму написал Жора Крыжовников ("Горько!"), а снял Илья Аксенов (сериал "Мир! Дружба! Жвачка!"). Главная роль досталась Сергею Бурунову.

В центре сюжета российская семья, где отец деспотичный самодур (Сергей Бурунов), мать добродушная и любящая женщина (Ирина Пегова), дочь начинающая поп-звезда (Лиза Монеточка), а старший сын Боб подражает Даниле Багрову (Никита Павленко). Также в семье есть младший брат Саня (Семен Трескунов). Именно на этого персонажа обрушится весь кинематографичный патриотизм. Саня — гений в сфере IT, который вот-вот переедет в Канаду вместе со своей женой Соней (Катерина Беккер).

Отец семейства Павел Карнаухов однажды обнаруживший у себя неизлечимое заболевание и решает напоследок исполнить давнюю мечту: выступить на Грушинском фестивале с песней про "оладушки".

Герою Бурунова очень тяжело сопереживать, несмотря на то, что ему осталось жить всего год. Персонаж прописан настолько нелепым и отчасти глупым, что вызывает только раздражение. Он хамит не только семье, но и окружающим. Даже сменой Бурунов не всегда может спасти ситуацию актерской игрой. От некоторых шуток становится как-то неуютно. Например, семье не очень нравится жена младшего сына Сани. В итоге отец семейства втайне от сына отвозит её на вокзал, дает деньги на билет и просит уехать. Конечно же сын приедет за любимой женой, но Крыжовников и Аксенов докрутят эту сцену настолько, что в какой-то момент прозвучит ключевое слово "антисемитизм".

Фильм строится по всем канонам жанра роуд-муви, но только в российской версии режиссер попробует "в дороге" собрать всю Россию. Тут вам и "инвалиды" автоподставщики (Павел Ворожцов), и батюшки, которые едят осетрину, поля с подсолнухами и семейные ссоры из-за политики. Первая часть киноленты очень бодрая и яркая. Фильм становится драматичнее, когда семья заезжает к дедушке (Сергей Шакуров), который много лет уже не общается с сыном Павлом. Роль главного антигероя моментально ложится на плечи персонажа Шакурова. Вся семья даже не знало о том, что дед живой, потому что тот не хотел общаться с сыном из-за какой-то давней обиды. Зато он сразу же покажет, какой он молодец — танцует, поёт и служил в ГРУ. Также дед не постесняется отчитать сына, который какой-то "неправильный". С этого момента в "Родных" начнут раскрывать конфликт "отцов и детей".

Персонаж Бурунова сразу же перевоплощается в обиженного маленького мальчика, потому что практически все мы перед родителями — дети. Его хамство, деспотизм и самодурство приобретают логическую форму. Это обычная защита от отца, который никогда его не понимал и пытался переделать сына под себя.

Крыжовников и Аксенов отлично показывают в "Родных" пример "токсичных" родителей и последствия таких отношений. При этом какого-то логичесокго завершения этой линии зритель не дождется.

В конце киноленты герой Бурунова всё же достигает своей цели — он выступает на Грушинском фестивале с песней про "оладушки". Именно этот момент прошибает весь зрительный зал и в темноте слышится хлюпанье носами.

Комичный и одновременно деспотичный Карнаухов много лет назад написал песню про своего отца, про мать, про деда, про дом. После трогательной музыкальной паузы герои фильма уже не будут прежними. Они приобретают какую-от открытость, честность и правдоподобность.

В итоге "Родные" — драматичный фильм, который лишь претендует на жанр комедия. Кино получилось очень милым. На уровне роуд-муви "Маленькая мисс Счастье".

Однако юмор в киноленте прописан достаточно слабо, но в отдельных моментах ирония смотрится уместно. "Вишенкой на торте" станут сцены на Грушинском фестивале. Мотив песни про "оладушки" будет играть у вас в голове даже спустя несколько дней после просмотра "Родных".

Текст: Ирина Чаплина

Фото: Sony Pictures