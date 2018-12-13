Спектакль "Шоу для настоящих леди"

Возрастное ограничение: 12+.

Сюжет этой веселой комедии хорошо знаком зрителям по фильму "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли. В постановке режиссера Владимира Глазкова сюжет развивается немного иначе. Неизменным остается дух Голливуда 30-х годов.

Два актера, пытаясь выжить в период кризиса и Великой депрессии, переодеваются в женщин и участвуют в предвыборной кампании сенатора Бена Брауна. Спектакль наполнен качественными шутками, юмором, танцами и джазовыми композициями.

Продолжительность: 3 часа

Адрес: Театр Эстрады им. Аркадия Райкина, Большая Конюшенная улица, 27.

Фото: estrada.spb.ru