Спектакль "В джазе только девушки"

Возрастное ограничение: 16+.

Знаменитая голливудская комедия "В джазе только девушки" с Мэрилин Монро в главной роли завоевала любовь всего мира с первого показа, и с тех пор "нет ей покоя". Нет ни одного режиссера, который не хотел был поставить этот мюзикл на сцене в своем видении, нет актрисы, которая не хотела бы сыграть великолепную Душечку.

В рождественские дни ДК Выборгский приглашает петербуржцев окунуться в мир гангстеров, бандитского Чикаго и великосветского джаза. Зрителей эксцентричной комедии ждут незабываемые диалоги, острый юмор, любовная интрига и, конечно, роскошная музыкально-вокальная часть спектакля.

В ролях: Сергей Коровин, Максим Головчанов, Мария Елизарова, Олег Куликович, Константин Китанин и др.

Адрес: ДК Выборгский, улица Комиссара Смирнова, 15

Фото: bileter.ru