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Спектакль "Мы летим, или Боинг-Боинг"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Мы летим, или Боинг-Боинг"

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Спектакль "Мы летим, или Боинг-Боинг" представят 12 декабря во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля у парижского архитектора Бернара сразу три невесты, и они работают стюардессами, не подозревая о существовании друг друга. Так, француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных компаниях. Однако однажды система персонажа дает сбой, и это приводит к череде неловких и смешных недоразумений. 

Французская пьеса "Боинг-Боинг" является легендой театра страны XX века. Она вошла в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая часто исполняющаяся в мире. 

Фото: teatr-go.ru 

Теги: дк выборгский, пьеса
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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