Спектакль "Мы летим, или Боинг-Боинг" представят 12 декабря во Дворце культуры "Выборгский". Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

По сюжету спектакля у парижского архитектора Бернара сразу три невесты, и они работают стюардессами, не подозревая о существовании друг друга. Так, француженка Мишель, немка Марта и американка Мэри летают на разных компаниях. Однако однажды система персонажа дает сбой, и это приводит к череде неловких и смешных недоразумений.

Французская пьеса "Боинг-Боинг" является легендой театра страны XX века. Она вошла в "Книгу рекордов Гиннесса" как самая часто исполняющаяся в мире.

Фото: teatr-go.ru