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Спектакль "Синьор из высшего общества"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Синьор из высшего общества"

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Спектакль "Синьор из высшего общества" покажут 4 марта в Театре имени Ленсовета. Начнется постановка в 19:00. Возрастное ограничение: 16+.

Пьеса Джулио Скарниччи и Ренцо Тарабузи написана в 1956 году. Для спектакля режиссером Дамиром Салимзяновым были сделаны новые перевод и сценическая редакция этой классической итальянской комедии положений. 

Главный герой синьор Папагатто – завсегдатай публичных светских мероприятий. Используя свое фантастическое обаяние, он непринужденно общается с богатыми гостями и уносит с пышных столов деликатесы, чтобы потом их продать. Так персонаж обеспечивает семью. Однако наступает момент, когда гениальный авантюрист понимает, что растрачивает свои таланты впустую. 

Фото: lensov-theatre.spb.ru 

Теги: пьеса, спектакль
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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