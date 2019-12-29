За защиту организма от распространения вредоносных клеток ответственен один ген.

Найдена возможность выявления ранних признаков рака. Исследования показали, что злокачественным клеткам помогают здоровые. Первые способны дремать в организме годами.

Также опасные клетки умеют встраиваться в здоровую ткань. Это может происходить, например, во время перехода опухоли молочных желез в легкие. При этом организм человека не включает защитные механизмы.

Повлиять на развитие рака способен ген sFRP2, определяющий угрозу для здоровья. Если генетикам удастся повлиять на спящие клетки при помощи данного гена, то это позволит предотвратить развитие новообразований.

Ранее названа самая устойчивая к раку группа крови.