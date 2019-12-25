Найдена новая причина высокой смертности от коронавируса

Информацией поделились ученые Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии.

Выяснилось, что могло стать новой причиной высокой смертности от коронавируса COVID-19. По информации ученых из Великобритании, уровень смертности от COVID-19 в некоторых странах может быть связан с недостатком витамина D в организме. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Research Square.

Основой для исследования стало сравнение статистики среднего уровня витамина D у граждан 20 стран Европы со статистикой смертности от COVID-19. Выяснилось, что эти показатели связаны. В странах, у граждан которых был дефицит витамина, смертей было больше, особенно в Испании, Италии и Швейцарии.

Ранее стало известно, каким еще способом может передаваться коронавирус нового типа COVID-19. К передаче воздушно-капельным путем добавился метод через "грязные руки".