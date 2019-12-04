Найден виновный в "оглуплении" украинцев

Украинский эксперт винит во всем Москву и ее политику.

Киевский эксперт обвинил Россию и СССР в "оглуплении" украинцев. По словам Ивана Компана, сейчас в стране наблюдается низкий уровень образования. В этом преподаватель Киевской школы экономики видит влияние Москвы. Об этом сообщили "РИА Новости".

Уровень образованности, до которого докатилась Украина, просто удручает и даже пугает...Нас мало и мы, к сожалению, тупеем. Я даже имею в виду не природные способности. Природная хватка, умение плести многоходовые интриги у многих на должном уровне прокомментировал спикер

Компан заявил, что царская Россия "столетиями выхолащивала интеллектуальный потенциал украинцев. Страна агрессивно подавляла попытки народа развивать собственную науку, культуру и искусство. Подобную ситуацию эксперт заметил и в советские времена, когда власть переманивала лучшие умы в столицу. Сейчас современное правительство Украины "продолжает дело Ленина и Сталина", а народ погружается во мрак.

Ранее Piter.tv писал о том, что Киев раскрыл содержание итогового документа "нормандского саммита".

Видео: YouTube/HUGS.FUND, Народная украинская академия