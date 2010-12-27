Над Петербургом нависли мамматусы

Такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

В пятницу, 7 июня, петербуржцы заметили в небе мамматусы. Фотографии необычного явления появились в соцсетях.

Так, сразу несколько жителей Кудрово заметили необычные облака на небе. Отметим, что такие облака встречаются редко, преимущественно в тропических широтах, и связаны с образованием тропических циклонов.

Это всё за глобального потепления, резкий перепад температуры в нижних слоях атмосферы и делает такие красивые облака. Но такая красота также и смерчи может вызвать. Ну ещё не забываем о смене магнитных полюсов, сейчас магнит земли слаб и больше земля пропускает солнечную радиацию, после всяких вспышек. Забейте и наслаждайтесь кудряшками в небе отмечают горожане

По словам синоптиков, мамматусы или вымеобразные облака считаются не самостоятельными облаками, а "дополнительным облачным образованием".

Напомним, что Северная столица переживает природные "чудеса" уже второй день. Так, 6 июня был поставлен тепловой рекорд с начала сезона. В городе на Неве держится температура +30. Кроме того, сегодня в Красносельском районе прошел град размером с перепелиные яйца. Синоптики заявили, что на Петербург надвигаются ливни и грозы.

Ранее мы сообщали о том, что Смольный расширит функционал Единой карты петербуржца

Фото:Жизнь в Кудрово/вк