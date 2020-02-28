Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин

Нацистами во времена Великой Отечественной войны было уничтожено 1,5 миллиона евреев на территории Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин.

Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв.

Владимир Путин, президент РФ