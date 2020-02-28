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Нацисты уничтожили полтора миллиона евреев на Украине, заявил Путин

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Глава России напомнил о военных преступлениях нацистов во времена Второй мировой войны.

Нацистами во времена Великой Отечественной войны было уничтожено 1,5 миллиона евреев на территории Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин.

Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв.

Владимир Путин, президент РФ

Путин считает, что Киев возвел в герои кровавых убийц.

Фото  и видео: Одноклассники / Вести Live

Теги: владимир путин, вов, вторая мировая война, геноцид, евреи, нацизм
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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