Нацистами во времена Великой Отечественной войны было уничтожено 1,5 миллиона евреев на территории Украины. Соответствующее заявление сделал в ходе выступления на заседании организационного комитета "Победа" глава государства Владимир Путин.
Сколько евреев было уничтожено на Украине нацистами и коллаборационистами? А я вам скажу - женщины, старики, дети - 1,5 млн человек. Это если всего за Холокост были уничтожены нацистами шесть миллионов, то это четверть, 25% жертв.
Владимир Путин, президент РФ
Путин считает, что Киев возвел в герои кровавых убийц.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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