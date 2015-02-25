Продолжается ремонт 20 км дороги на Гатчину

Кадрами с места поделился корреспондент Piter.tv.

В Ленинградской области продолжается ремонт 20 км дороги в Гатчину. Кадрами с места поделился корреспондент Piter.tv.

Работы ведутся со стороны деревни Куровицы через Пижму, Воскресенское и Суйду в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

Данный участок является одним из самых протяженных объектов на региональных дорогах в этом году. В ходе работ специалисты обновят порядка 20 км асфальтобетона, укрепят обочины, смонтируют новые остановки и нанесут разметку.

По трассе, которая обеспечивает въезд в Гатчину со стороны Сиверского, ежедневно проезжают более 16 тысяч транспортных средств. Ранее обновить дорогу просили жители Гатчинского района, которые каждый день пользуются этой трассой.

Работы планируется завершить в августе-сентябре 2024 года.

В последних числах июня в Лужском районе стартует продолжительный ремонт значимой автодороги, которая связывает три района Ленинградской области. Работы будут проводиться на отрезке от поселка Осьмино до деревни Большой Сабск.

Фото и видео: Piter.tv