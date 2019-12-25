Начался ремонт протяженного участка подъезда к Гатчине от деревни Куровицы

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать около 20 км.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале сообщил о начале самого масштабного дорожного ремонта этого лета. В рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" планируется отремонтировать около 20 км подъезда к Гатчине, столице региона.

Работы также затронут деревни Пижма, Кобрино и Куровицы, и село Воскресенское. В процессе ремонта дорожники укрепят обочины, установят новые остановочные павильоны и нанесут свежую разметку.

В настоящее время специалисты уже приступили к снятию изношенного покрытия проезжей части.

Ранее мы сообщили о том, что поощрением талантливой молодежи займутся в Ленобласти.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко