Поощрением талантливой молодежи займутся в Ленобласти

Губернатор поручил комитету по образованию совместно с главами районов рассмотреть возможность поощрения детей, которые защищают честь района и побеждают на областных Олимпиадах.

Жительница Выборга обратилась на прямую линию с губернатором Ленобласти Александром Дрозденко с вопросом о поощрении талантливых детей. Ее ребенок является членом командной сборной олимпиадной по математике и информатике, победителем многих Олимпиад и представителем региональной команды.

Однако, в отличие от других населенных пунктов, в Выборге не предусмотрены премии для таких одаренных детей. Женщина подчеркнула, что ее ребенок уже второй год подряд приносит две победы, две золотые медали по двум дисциплинам, но не получает никакого поощрения от города.

Губернатор согласился с тем, что талантливых детей необходимо поощрять, и поручил комитету по образованию совместно с главами районов рассмотреть возможность поощрения детей, которые защищают честь района и побеждают на областных Олимпиадах. Он предложил в качестве поощрения предусмотреть подарок к грамоте. Дрозденко подчеркнул, что это вопрос уровня районов, и он постарается найти решение.

Ранее мы сообщили о том, что в рамках соцпрограммы в Ленобласти возвели более 100 образовательных учреждений.

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