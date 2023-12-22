В рамках соцпрограммы в Ленобласти возвели более 100 образовательных учреждений

Ленинградская область поддерживает баланс в развитии инфраструктуры. Застройщики по соглашению с региональным правительством построили 101 образовательное учреждение.
Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что при планировании территориального развития важно учитывать обязательства перед жителями, а также соответствие желаний застройщиков возможностям по строительству инфраструктуры.
В 2024 году за счет регионального бюджета ведется строительство и проектирование 32 социальных объектов. Кроме того, в области строятся 20 образовательных учреждений в рамках соглашения с инвесторами.
Фото: Администрация Ленинградской области
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