В рамках соцпрограммы в Ленобласти возвели более 100 образовательных учреждений

В 2024 году за счет регионального бюджета ведется строительство и проектирование 32 социальных объектов.

Ленинградская область поддерживает баланс в развитии инфраструктуры. Застройщики по соглашению с региональным правительством построили 101 образовательное учреждение.

Губернатор Александр Дрозденко подчеркнул, что при планировании территориального развития важно учитывать обязательства перед жителями, а также соответствие желаний застройщиков возможностям по строительству инфраструктуры.

В 2024 году за счет регионального бюджета ведется строительство и проектирование 32 социальных объектов. Кроме того, в области строятся 20 образовательных учреждений в рамках соглашения с инвесторами.

Фото: Администрация Ленинградской области