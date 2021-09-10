Нарушителю удалось сбежать после побоев.

Начальника рыбоохраны обвинили в избиении браконьера на Сахалине. Об этом рассказали местные журналисты. По версии СМИ, инцидент произошел на территории Макаровского районе. По социальным сетям распространился ролик, на котором зафиксировано преступление. Местные жители считают, что местом съемки стал Черный мост на реке Макарова. В кадре видно, что группа мужчин валят пострадавшего на землю и начинают его бить руками и ногами.

По предварительным сведениям, глава инспекции рыбоохраны по району Артём Стрелков утром 10 сентября прибыл на реку Лазовую с очередной проверкой. Он заметил, что там орудует нарушитель и попытался задержать мужчину, отправив его в УАЗ. Однако браконьер оказал сопротивление. В СМИ заметили, что завязалась потасовка, а злоумышленник смог сбежать спустя несколько ударов. По факту произошедшего прокуратура организовала проверку службы инспекции, которая недостаточно пресекала браконьерство в регионе.

Под Рязанью мужчину задержали за кражу 34 млн рублей в криптовалюте.

Фото и видео: Telegram / Mash