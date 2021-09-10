Мужчина дал пароль от аккаунта на криптовалютой бирже знакомому, после чего украл его цифровые деньги.

Под Рязанью мужчину задержали за кражу 34 млн рублей в криптовалюте. Об этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция проводилась силами управления уголовного розыска по Подмосковью и представителями МВД "Люберецкое". С заявлением о преступлении в полицию обратился потерпевший из Московской области.

Установлено, что по рекомендации знакомых потерпевший обратился за помощью в регистрации учетной записи на сайте криптовалютной биржи к мужчине. Тот пообещал дать ему собственный аккаунт в постоянное пользование. Когда жертва перевела туда 3,5 биткоина и более 221 тысячи ADA, пароли к учетной записи поменялись.

При поддержке Росгвардии полиция установила подозреваемого в краже цифровых денег. Он находился в частном доме в Рязанской области. По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 158 УК РФ. В настоящее время злоумышленник находится под домашним арестом.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России