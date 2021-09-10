На Сахалине задержан браконьер с 200 кг красной икры

Преступник пытался уйти на машине от полицейской погони.

На Сахалине сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в автомобиле правонарушителя свыше двухсот килограммов красной икры семейства лососевых. Об этом рассказали правоохранительные органы на официальном сайте МВД РФ. Преступник был задержан во время патрулирования инспекторами района в Южно-Сахалинске. По улице гайдука представители закона заметили иномарку с подозрительным водителем. Мужчина за рулем авто проигнорировал просьбу об остановке. Транспортное средство увеличило скорость, но спустя некоторое время столкнулось с припаркованной на обочине машиной. После этого шофер выбежал наружу и попытался сбежать.

Сотрудниками отдельной специализированной роты ДПС УГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановлен автомобиль, в котором обнаружено 225 килограммов икры рыб семейства лососевых. пресс-служба МВД РФ

Подозреваемый оказался неоднократно ранее судимым гражданином РФ. В салоне и багажнике машины инспекторы нашли шесть куботейнеров с нелегально добытой красной икрой. Мужчина нанес ущерб в размере 8 млн рублей. По факту произошедшего возбуждено дело по части 3 статьи 256 УК РФ.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России