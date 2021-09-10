Полиция поймала преступников, переправлявших наркотики из Московской области в Рязанскую.

В Рязанской области задержали за сбыт героина двух мигрантов. ОБ этом сообщается на официальном сайте правоохранительных органов. Операция выполнялась сотрудниками управления по контролю за оборотом запрещенных веществ по Московскому и Рыбновскому району города Рязань. По версии оперативников, иностранцы поставляли в регионе оптовые партии наркотиков, а также продавали их в розницу клиентам.

Совместно с бойцами "Грома" полицейские заблокировали автомобиль, в котором находились двое выходцев из Средней Азии. При личном досмотре у 26-летнего и 33-летнего подозреваемых нашлись два больших свертка с веществом. Позже экспертиза подтвердила,что в пакетах находился героин с общей массой в 477 грамма. При обыске квартир обнаружены весы, средства связи и упаковочные материалы.

Фигуранты расследования с 2020 года получили легальное трудоустройство в Рязани. Они решили улучшишь свое финансовое состояние и налажили связь с интернет-магазином, распространявшим наркотики. Вещества привозились в область из Подмосковья, а далее распространялись при помощи системы "закладок". По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 и пункту "г" части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.

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Фото и видео: официальный сайт МВД России