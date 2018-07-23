В сеть попало видео боевой сцены со съемок новой части Mortal Kombat

Сценарист Грег Руссо в Twitter опубликовал пост о начале съемок новой части Mortal Kombat. Картина не продолжит начатую ранее создателями историю, а станет перезапуском серии. Сюжет держится в тайне.
Пусть Старшие Боги присматривают за нами!
прокомментировал Руссо
Некоторые актеры раскрывают завесу тайны, выкладывая в социальные сети видео с репетиционным процессом. Например, Мекхад Брукс опубликовал боевую сцену. Полностью киноработу зрители смогут увидеть не раньше 5 марта 2021 года. Режиссерское кресло занимает Саймон Маккуойд.
Напомним, что Mortal Kombat изначально являлась компьютерной серией игр. Они отличались особой жестокостью и представляли собой жанр "файтинг". Выход первой части состоялся в 1992 году. Игроки могли позволить себе вырывать виртуальному оппоненту позвоночник, отрезать голову и литрами разбрызгивать кровь.
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Видео: Instagram, Twitter, Youtube/ Dynasty, HDGoofnut
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