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В сеть попало видео боевой сцены со съемок новой части Mortal Kombat

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Один из актеров поделился роликом с репетиционным процессом.

Сценарист Грег Руссо в Twitter опубликовал пост о начале съемок новой части Mortal Kombat. Картина не продолжит начатую ранее создателями историю, а станет перезапуском серии. Сюжет держится в тайне. 

Пусть Старшие Боги присматривают за нами!

прокомментировал Руссо

Некоторые актеры раскрывают завесу тайны, выкладывая в социальные сети видео с репетиционным процессом. Например, Мекхад Брукс опубликовал боевую сцену. Полностью киноработу зрители смогут увидеть не раньше 5 марта 2021 года. Режиссерское кресло занимает Саймон Маккуойд. 

Напомним, что Mortal Kombat изначально являлась компьютерной серией игр. Они отличались особой жестокостью и представляли собой жанр "файтинг". Выход первой части состоялся в 1992 году. Игроки могли позволить себе вырывать виртуальному оппоненту позвоночник, отрезать голову и литрами разбрызгивать кровь.

Ранее Piter.tv писал о том, что искусственный интеллект Google научили диагностировать 26 кожных заболеваний.

Видео: Instagram, Twitter, Youtube/ Dynasty, HDGoofnut

Теги: mortal kombat, twitter, смертельная битва, съемки новой части
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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