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Трейлер Mortal Kombat 12 с Уэнздей Аддамс и Солом Гудманом показала нейросеть

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Нейросеть сгенерировала бойцов из известных сериалов.

Канал AI Show, известный своими видеороликами на основе искусственного интеллекта и машинного обучения, представил в социальных сетях полюбившихся персонажей в виде бойцов популярной серии компьютерных игр-файтингов Mortal Kombat. В кадре авторы проекта представили персонажей из различных шоу: от "Доктора Кто" и "Уэнздей" до "Шерлока" и "Друзей". Каждый герой был создан на основе своего образа из телевизионного шоу, поэтому персонажи выглядят как актеры Дженна Ортега, Боб Оденкерк и другие актеры. Каждый "боец" игры обладает собственными уникальными возможностями и навыками

Авторы Lies of P показали нового босса и новое оружие.

Фото и видео: YouTube / AI Show

Теги: ai show, mortal kombat, компьютерная игра, файтинг
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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