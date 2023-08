Авторы Lies of P показали нового босса и новое оружие

Игра выйдет в свет с 19 сентября.

Студия Round 8, занимающаяся разработкой экшена Lies of P, представила в социальных сетях новый геймплей своей компьютерной игры. В этом ролике зрители могут увидеть совершенно нового босса ("Король марионеток"), вооружение персонажа, а также таинственную рыжеволосую девушку. Авторы не стали раскрывать карты о том, кем будет данная героиня. Официальная премьера проекта состоится 19 сентября на платформах персонального компьютера, консолях PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series X|S. Дополнительно игра будет доступна в подписке Game Pass со дня своего релиза. В настоящее время Lies of P уже ушла на золото, а в недавнем трейлере создатели показывали зрелищные моменты разных сражений.

Ubisoft выпустила новый трейлер игры Avatar Frontiers of Pandora.

Фото и видео: YouTube / IGN