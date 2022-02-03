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Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР
Сегодня, 12:18
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Наблюдатель из Италии не увидел "оккупации" в ЛНР

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Витто Гриттани оценил избирательный процесс в новом регионе России.

Иностранный наблюдатель на выборах из Италии Витто Гриттани, присутствующий на территории Луганской Народной Республике, заявил , что не увидел никакой якобы "оккупации России", о чем постоянно заявляют в западных СМИ. Европейский гражданин добавил, что в новом регионе страны голосование ведется в спокойном режиме, а нарушений он не зафиксировал. Эксперт заметил, что иностранцы не нарушили ни одну норму права, хотя об этом сейчас и пытаются говорить представители киевского режима. Гриттани заметил, что у него сложилось противоположное мнение.

Мы вчера посетили ряд избирательных участков. Процесс голосования происходил абсолютно спокойно, очень быстро. Сам город и жизнь, которая кипит в городе, она говорит о том, что здесь речь не идет ни о какой оккупации.

Витто Гриттани, итальянский гражданин

В call-центр ЦИК поступило более 7000 звонков в первый день голосования.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"

Теги: витто гриттани, выборы, голосование, италия, лнр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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