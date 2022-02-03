В call-центр ЦИК поступило более 7000 звонков в первый день голосования

Элла Памфилова оценила первые итоги первого дня голосования в регионах.

Более семи тысяч звонков за первый день голосования в рамках сентябрьских выборов поступило в информационно-справочный центр Центральной избирательной комиссии России. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня" сделала глава ЦИК Элла Памфилова. Она пояснила, что порядка 2,5 звонков были направлены к операторам, а в 630 случаях гражданам понадобились разъяснения специалистов профильного ведомства по процессу.

За вчерашний день поступило 7045 звонков. В 2673 случаях разговор был переведен на операторов колл-центра. В конце разговоров с ними заявителям еще понадобились разъяснения в 630 случаях... и специалистов региональных комиссий – в 236 случаях. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"