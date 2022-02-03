Обращения о возможных нарушениях в агитации тщательно проверяют, заявил ЦИК

Глава ЦИК рассказала о процессе выборов.

Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова сообщила, что в ЦИК поступило 20 обращений по вопросам агитации, 18 инцидентов связаны с возможными нарушениями на участках. В настоящее время все эти заявления тщательно проверяются экспертами. Соответствующее заявление чиновница сделала в ходе выступления на пресс-конференции в центре "Россия сегодня".

Всего по вопросам агитации к нам поступило 20 обращений, 18 из которых содержат информацию о возможных нарушениях. Все они тщательно проверяются, там, где надо, оперативно мы вмешиваемся. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Напомним, что выборы в России в единый день голосования в большинстве субъектов страны будут проходить три дня Мероприятия начались 8 сентября, основным днем станет 10 сентября. В единый день голосования (в воскресенье) запланированы выборы высших должностных лиц в 21 регионе РФ, а также дополнительные выборы депутатов Государственной Думы по четырём вакантным местам по одномандатным избирательным округам. В частности, назначены выборы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"