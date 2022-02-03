Памфилова рассказала об обращениях-вбросах о нарушениях на выборах

Глава ЦИК рассказала о голосовании в регионах.

Центральная избирательная комиссия России за последние пять дней получила около сотни однотипных обращений-вбросов из 14 регионов страны о возможных нарушениях в ходе проводимого голосования. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференциив центре "Россия сегодня" сделала глава ЦИК Элла Памфилова. Эксперт заметила, что за этими действиями стоит ликвидированная за экстремизм партия.

С начала этой недели из различных регионов стали поступать однотипные обращения, представляющие собой заполненную форму, где от руки вписываются данные заявителя и наименование выборов. . Преимущественно из Самарской, Ивановской, Орловской областей. Элла Памфилова, глава ЦИК РФ

Чиновница заметила перед СМИ, что подписавшие эти обращения граждане заявляют якобы "об отказе от участия в выборах, потому что их не устраивает порядок выдвижения кандидатов". Однако Элла Памфилова напомнила, что на самом деле процент таких отказов остается ничтожным, так как речь идет о менее чем полтора процентах. В ЦИК полагают, что "исполнители акции" по шаблонным обращениям оворят в тексте о наличии муниципального фильтра, отсутствии графы "против всех", механизме голосования в течение нескольких дней.

Памфилова оценила возможное участие НАТО в наблюдении за выборами.

Фото и видео: Вконтакте / Пресс-центр "Россия сегодня"