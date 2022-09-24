Стефен Бруно Шаллер рассказал о ходе голосования в Запорожье.

Наблюдатель из Германии высоко оценил организацию референдума в городе Мелитополе. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей", которые взяли интервью у представителя немецкой управляющей компании Energie Waldeck-Frankenberg GmbH. Стефен Бруно Шаллер находится на избирательном участке. По словам эксперта, провокации со стороны ВСУ и киевского режима не могут повлиять на ход голосования и процесс выбора в Запорожской области.

Все очень прозрачно и очень хорошо организовано. Настолько хорошо, насколько это возможно в такое короткое время… Да, безусловно влияние оказывается, потому что иначе быть не может <…> Стефен Бруно Шаллер, международный наблюдатель

Немец добавил, что по возвращению в Германию намерен рассказать рассказать местным СМИ обо всем, что видел в регионе. Стефен Бруно Шаллер добавил, что находится на выборах в качестве наблюдателя не первый раз.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости