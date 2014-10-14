Набиуллина: большинство российских банков вышли на прибыль

Глава ЦБ рассказала о финансовых показателях на конец 2022 года.

Большинство российских банков вышли на прибыль. Соответствующее заявление глава Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала журналистам в ходе пресс-конференции, которую она дала по завершению заседания Совета директоров. Она пояснила, что выход на прибыль для всего экономического сектора может состояться уже в следующем году. Эксперт пояснила, что пока что не может рассказать о финансовом результате на 2022 год. Она пояснила, что давать конкретные оценки в текущий момент преждевременно.

Банковский сектор сократил убытки по сравнению с тем, что было на середину лета. Многие банки вышли на прибыльность, большинство банков вышло на прибыльность. Поэтому мы ожидаем, что в 2023 году банковский сектор будет прибыльным. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России