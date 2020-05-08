Памятная акция продлится все праздничные дни.

На здании в Нью-Йорке зажгли число 75 в честь Дня Победы. Об этом сообщили дипломаты российского постпредства при ООН в собственном аккаунте на Facebook. Они опубликовали видео с памятной символикой в социальных сетях.

Так мы воздаем дань уважения героям ВОВ. Памятная дата видна жителям не только соседних домов, но и других районов прокомментировали дипломаты

Российские представители подчеркнули, что памятная акция в честь 75-летия годовщины Победы над фашизмом продлится в течение всех праздничных майских дней.

Напомним, что 7 мая президент США Дональд Трамп по телефону поздравил лидера России Владимира Путина с Днем Победы. Напомним, что вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года, когда нацистская германия вторглась на территорию Польши. Уже 17 сентября в Польшу вошли советские войска.

Российские телеканалы 9 мая покажут Парад Победы 1945 года.

Видео: Facebook/Постоянное представительство Российской Федерации при ООН в Нью-Йорке.