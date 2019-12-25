На заброшенной территории бывшего Невского рынка заколотили окна и поставили охрану

За год территория превратилась в новый музей стрит-арта. Проникновение посторонних на участок решили прекратить.

С августа 2019-го года территория Невского рынка на проспекте Обуховской обороны оказалась заброшена. Освободить незаконно занимаемый участок освободили, однако нового спустя год на нем ничего так и не появилось. Место облюбовали вандалы и деятели стрит-арта, которые разрисовали стены здания и выбили стекла. Piter.TV решил узнать, собираются ли власти и дальше наблюдать за тем, как ухудшается состояние постройки, а также о планах по использованию территории в будущем.

Как выяснилось, 30 июня 2020-го года Жилищное агентство Невского района Петербурга провело обследование четырех нежилых зданий по адресу проспект Обуховской Обороны, 75а. Общая площадь территории составила 2900 кв. метров. Проверка показала, что везде были вскрыты наружные и внутренние двери, выбиты стекла в оконных проемах, сняты крышки с люков колодцев, стены разрисованы граффити, а территория захламлена мусором, в том числе строительным. Также частично нарушена целостность ограждающих конструкций.

О том, что это действительно так, сомневаться не приходится. Достаточно посмотреть на фотографии с места, которые были сделаны летом этого года.

В середине октября бывший Невский рынок напомнил о себе: там произошел пожар. В огне оказался мусор, площадь возгорания составила 20 кв. метров. Обошлось без пострадавших. Что послужило причиной пожара тогда, в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу не сообщили.

После обследования зданий было решено защитить их от незваных гостей. Сначала в октябре 2020-го года специалисты провели работы по технической укрепленности: закрыли окна первых этажей и выходы по периметру территории. Как показывает практика, такая мера помогает не всегда. Так, например, в особняке Нарышкиной на улице Чайковского заколотили окна и вход, однако горожане сумели найти способ, как попасть во двор.

Для того, чтобы не допустить посторонних лиц на объект, с 1 ноября на месте появилась охрана.

Напомним, до августа 2019-го года на проспекте Обуховской Обороны располагался Невский рынок. В двухэтажном здании, построенном в 1950-60-х годах, можно было приобрести мясо, фрукты и другие продукты, а также одежду. Срок договоров с арендатором ― ЗАО "Агропартнер" ― истек в 2018-м году, после чего организацию попросили освободить здание, но этого не произошло. В течение года рынок незаконно продолжал свою деятельность. Кроме того, там располагались контейнеры, киоски, павильоны, бытовки, палатки ― на них тоже нужны документы. Во второй раз предупреждать не стали. 5 августа 2019 сотрудники комитета по контролю за имуществом Петербурга пришли освободить территорию.

К закрытию рынка горожане отнеслись неоднозначно. Некоторые отметили, что там были высокие цены, другие ― расстроились и отметили, что рынков в Петербурге становится все меньше. Местные жители опасаются, что месте появится "очередной небоскреб".

А ведь в советское время думали о людях и здесь был торговый центр. Мы ждём рынок. Так и знайте. Мы к нему привыкли и никаких жилых домов.

Кому-то очень нужна земля под очередной небоскреб! Место удобное, дорогое! А рынков в Петербурге всё меньше! А зачем? Не графья- на улице всё купить можно. поделились своим мнением пользователи в группе "Наш Дом - Невский район" в "ВКонтакте".

О судьбе территории пока не сообщается. По всей видимости, будущее назначение участка пока не определено, по крайней мере, официально. На данный момент земля принадлежит Петербургу.

Фото: Piter.TV

Видео: Наш Дом - Невский район" / VK