В заброшенном здании Невского рынка горел мусор

Специалисты уточнили, что площадь возгорания составила 20 квадратных метров.

Во вторник, 20 октября, около 16:50 на территории бывшего Невского рынка произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, в заброшенном здании загорелся мусор на площади 20 кв.м. Отмечается, что в 17:06 пожар удалось локализовать. Обошлось без пострадавших. Что послужило причиной пожара, неизвестно.

Ранее мы писали, что обгоревший труп мужчины нашли после пожара в доме на Синопской набережной. Пожар произошел в 3-х этажном расселенном здании. Возраст и личность мужчины установить не удалось, поскольку его тело сильно обгорело.

Фото: Piter.TV