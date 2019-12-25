Обгоревший труп мужчины нашли после пожара в доме на Синопской набережной

Тело направили в морг для установления точной причины смерти.

В понедельник, 19 октября, в полицию Петербурга поступило сообщение от диспетчера пожарной части. Женщина рассказала об обнаружении трупа неизвестного мужчины в сгоревшем доме на Синопской набережной. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Пожар произошел в 3-х этажном расселенном здании. Возраст и личность мужчины установить не удалось, поскольку его тело сильно обгорело.

Труп направили в морг для установления точной причины смерти. Материал по данному факту направлен в следственный отдел ГСУ СК РФ по Петербургу.

Ранее мы писали, что суд Петербурга переквалифицировал уголовное дело с "убийства" на "самооборону" и отпустил подсудимую.

Фото: Piter.TV