Каршеринг сбил двух детей в Петербурге один ребенок погиб

В Петербурге водитель каршеринга сбил двух девочек на переходе, одна из них скончалась.

В Санкт-Петербурге днем 3 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием каршерингового автомобиля, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних. Авария случилась на Ирининском проспекте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области.

По предварительным данным, 20-летний водитель автомобиля марки Exeed совершил наезд на двух девочек 6 и 7 лет. В момент происшествия они переходили дорогу по регулируемому пешеходному переходу.

Обе пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение. Несмотря на усилия врачей, младшая девочка скончалась от полученных травм. Состояние второй оценивается как средней степени тяжести.

В полиции сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка. Правоохранительные органы решают вопрос о возбуждении уголовного дела и устанавливают все обстоятельства аварии.