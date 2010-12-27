Смольный ликвидировал нелегальный рынок в Невском районе 

На площади более 6,5 тысячи квадратных метров располагались два двухэтажных и два одноэтажных кирпичных здания.

В центре Петербурга специалисты комитета по контролю за имуществом разобрали нелегальный рынок. Об этом сообщает пресс-служба комитета.

"Невский рынок" располагался на проспекте Обуховской обороны. Торговля осуществлялась на площади более 6,5 тысячи квадратных метров. Как отмечает ведомство, все объекты использовались незаконно, без соответствующих документов. Помимо торговых точек на рынке был общепит.

Известно, что ранее ЗАО "Агропартнер" заключил договор, согласно которому на этой территории функционировал рынок. Однако, на данный момент документы потеряли силу.

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Фото:gov.spb.ru