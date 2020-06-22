"Новый музей стрит-арта": во время пандемии художники и подростки облюбовали Невский рынок

Рынок пустует с 2018 года, из-за популярности среди подростков и вандалов его состояние ухудшается с каждым днем все сильнее.

Петербуржец проводит экскурсии по городскому стрит-арту. Николай рассказывает об уличных художниках, истории появления граффити и арт-объектов.

Есть примеры обычного иллюстрационного паблик-арта, это просто красиво, не несет глубокой смысловой нагрузки. Есть обычные примеры граффити, в виде шрифтов или в виде персонажей каких-то, как вот этот котик. Николай Стеклов, обозреватель современного искусства

Одним из популярных заброшенных мест для уличных художников стал Невский рынок. Он остался пустовать с 2018 года, когда город расторг договор с арендатором. Рынок площадью в 6500 кв. метров превратился в "музей граффити" и стал любимым местом подростков.

На сегодняшний день, так как у нас сейчас карантин, и основной музей стрит-арта закрыт, то это место для текущего сезона – это новый музей стрит-арта. Здесь есть все, как граффити, красивые работы, там есть даже пиксель-арт. Николай Стеклов, обозреватель современного искусства

Вместе с художниками в здание пробрались вандалы, состояние помещений с каждым днем ухудшается. Piter.TV отправил запрос в администрацию Невского района для разъяснения судьбы территории.

Ранее мы рассказывали, как Бертгольд-центр, Музей стрит-арта и Анненкирхе выживают в пандемию.

Фото и видео: Piter.TV