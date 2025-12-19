Заброшенный Невский рынок в Петербурге может перейти под управление Ленобласти

Проект белорусского торгового центра в здании Невского рынка окончательно закрыт властями.

Власти Санкт-Петербурга отказались от ранее анонсированного проекта создания центра белорусских товаров в здании заброшенного Невского рынка и рассматривают возможность передачи объекта Ленинградской области. Об этом сообщает издание Коммерсантъ.

Решение о нецелесообразности реализации проекта по созданию в помещениях рынка мультибрендового центра было принято на совещании в городском правительстве под руководством вице-губернатора Кирилла Полякова в ноябре 2024 года. Инициатива по открытию центра белорусских товаров возникла в 2023 году после встречи губернатора Александра Беглова с послом Республики Беларусь. Детали проекта, включая личность инвестора, объемы финансирования и сроки, публично не раскрывались.

В настоящее время администрация Невского района подтверждает проработку альтернативного варианта. Рассматривается инициатива по передаче здания бывшего Невского рынка в ведение Ленинградской области. Соответствующее поручение губернатор Беглов дал после обращения главы соседнего региона Александра Дрозденко. Профильные комитеты правительства Санкт-Петербурга не предоставляют комментариев относительно возможных сроков или условий передачи имущества, а также дальнейшей судьбы объекта.

Фото: Piter.TV