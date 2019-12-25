На юго-запад Петербурга обрушился мощный град

С утра в городе прошел мокрый снег.

В четверг, 14 мая, погода в Петербурге решила разбушеваться. Вместо майского тепла и солнца на город обрушился мощный град и мокрый снег.

Град запечатлел на фото один из жителей юго-запада Петербурга. На снимке видны крупные частички льда.

Утром горожан застал врасплох мокрый снег, который обильно засыпал дороги и дворы Северной столицы. "Вез сегодня супругу на работу (ее машина в ремонте), попали в такую снежно-дождевую спираль, что диво. На дороге море разливанное. Колейность. Все друг друга поливают как из ведра..." - поделился подписчик группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Сегодня в городе на Неве ожидается облачная с прояснениями погода и небольшие осадки. Температура воздуха поднимется до плюс 8-9 градусов.

Ранее профессор Росгидромета Валерий Малинин дал три прогноза на лето в Петербурге.

Фото: Piter.TV, "Невские Новости"