Профессор Росгидромета дал три прогноза на лето в Петербурге

Этим летом у погоды в Петербурге есть три сценария развития событий. Об этом заявил в интервью Piter.TV профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.
По словам ученого, в этом году зима в Петербурге была экстремально теплой. Такой зимы, возможно, не было в городе последние 100 лет. "Дальше мы просто не знаем", - отметил Малинин.
За счет теплой зимы лето в Петербурге может быть прохладным. Специалист заявил, что природа стремится к равновесию, то есть может быть компенсация.
Также есть совершенно противоположный прогноз. Синоптики Гидрометцентра прогнозируют "малиновое" лето.
На синоптических картах высокую температуру рисуют красным цветом. Чем температура выше, тем ярче оттенок красного. Поэтому о жарком лете обычно говорят "малиновое". Это один из вариантов.
Валерий Малинин
Также профессор Росгидромета напомнил о словах директора Гидрометцентра Романа Вильфанда, который говорил о "розовом" лете. Если проводить аналогию с "малиновым", "розовое" лето – близкое к норме, чуть-чуть выше нормы.
Все три варианта разные. Что будет на самом деле, сказать пока сложно"
Валерий Малинин
Фото: pixabay.com
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