  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На юге города завершили ремонт двух улиц
Сегодня, 22:05
98
smirenny

На юге города завершили ремонт двух улиц

0 0

Работы завершены в Красносельском и Фрунзенском районах.

Как стало известно в среду, 5 августа, на юге Петербурга завершили ремонтные работы Санкт-Петербургского шоссе и Малой Балканской улицы.

Подрядчики отремонтировали Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до Алексеевской улицы, а также на Малой Балканской улице. В скором времени на новое дорожное покрытие нанесут разметку.

Напомним, что съемки "Седьмой симфонии" перекроют несколько дорог на Васильевском острове.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе отремонтировали участок дороги до Ополья.

Фото:  Piter.TV

Теги: ремонт улиц, ремонтные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии