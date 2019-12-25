На юге города завершили ремонт двух улиц

Работы завершены в Красносельском и Фрунзенском районах.

Как стало известно в среду, 5 августа, на юге Петербурга завершили ремонтные работы Санкт-Петербургского шоссе и Малой Балканской улицы.

Подрядчики отремонтировали Санкт-Петербургское шоссе от проспекта Буденного до Алексеевской улицы, а также на Малой Балканской улице. В скором времени на новое дорожное покрытие нанесут разметку.

Напомним, что съемки "Седьмой симфонии" перекроют несколько дорог на Васильевском острове.

Ранее мы писали, что в Гатчинском районе отремонтировали участок дороги до Ополья.

Фото: Piter.TV