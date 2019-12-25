В Гатчинском районе отремонтировали участок дороги до Ополья

Качество работ проверено ГКУ "Ленавтодор".

Дорожники закончили ремонт участка проезжей части "Гатчина — Ополье". Протяженность работ составила 13 километров. Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Отметим, что указанной дорогой пользуются жители Войсковиц, Больших Борниц, Шпаньково и Елизаветино. Мероприятия проводились ГКУ "Ленавтодор" в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Специалисты положили двухслойное асфальтное покрытие, провели укрепление обочины и установили новые остановочные павильоны. Добавим, что качество работ было протестировано в специальной лаборатории.

Ранее мы рассказали о том, что в Ленобласти будет разработан проект капремента дороги "Колтуши - Бор - Коркино".

Фото: Piter.TV