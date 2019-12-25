В Ленобласти будет разработан проект капремента дороги "Колтуши - Бор - Коркино"

На это выделено 6,3 млн рублей.

В Ленинградской области будет разработан проект капитального ремонта дороги регионального значения "Колтуши - Бор - Коркино". Соответствующую закупку разместил комитет государственного заказа 47-го региона.

Как следует из данных закупки, речь идет об участке трассы "км 4+000 – км 6+000" во Всеволожском районе.

Исполнителю проекта предстоит выполнить необходимые инженерные изыскания, разработать сам проект, получить на него положительное заключение Госэкспертизы. Все это надо сделать до 20 июня следующего года.

Сроки проведения самого камремонта пока не уточняются. На разработку его проекта бюджет Ленинградской области выделяет около 6,3 млн рублей.

Заявки от компаний, желающих выполнить задачу, принимются до 27 августа.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Кировском районе Ленобласти проходит реконструкция дорожного участка у реки Рябиновка.

Фото: lenobl.ru