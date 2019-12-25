Съемки "Седьмой симфонии" перекроют несколько дорог на Васильевском острове

Ограничения продлятся с 7 по 10 августа.

Съемки художественного фильма "Седьмая Симфония", проводимые ООО "Твин Медиа", внесут временные изменения в движение транспорта на Васильевском острове. Об этом предупредили в КРТИ.

Так, с 23.00 7 августа до 5.00 10 августа полностью перекроют проезд по набережной Макарова на участке от Биржевого моста до Биржевой линии и по Тифлисским улице и переулку. Кроме того, с 6 утра 7 августа и до того же срока будет запрещена остановка транспорта по упомянутым участкам, а также по площади Академика Сахарова, Биржевой линии и Биржевому проезду от Тифлисского переулка до Менделеевсской линии.

В августе ограничат проезд по Среднеохтинскому и улице Даля в Петербурге.

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