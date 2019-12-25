В августе ограничат проезд по Среднеохтинскому и улице Даля в Петербурге

Некоторые участки вовсе закроют для движения.

Почти весь в август на двух петербургских улицах продлятся работы, которые затруднят проезд для автомобилистов. Об этом предупреждает ГАТИ.

Так, с 4 по 21 августа перекладка теплосети ограничит движение по участку Среднеохтинского проспекта от улицы Молдагуловой до улицы Панфилова и по улицам Панфилова и Тарасова на участке от Большеохтинского проспекта до Среднеохтинского. В то же время полностью перекроется движение на перекрестке Среднеохтинского проспекта и улицы Молдагуловой.

В тот же день начнутся, но продлятся до 30 августа, работы по реконструкции канализации на улице Даля. Участок улицы от набережной реки Карповки до улицы Профессора Попова будет полностью закрыт. Объехать рабочую зону можно по улицам Профессора Попова и Барочной.

Также мы сообщали, что в четырех районах Петербурга благоустроят дворы.

Фото: Piter.TV