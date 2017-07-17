В четырех районах Петербурга благоустроят дворы

Территории обновят свежим асфальтом, покрытием дорожек, детскими площадками и высадкой деревьев.

В Калининском, Невском, Кировском и Красносельском районах Петербурга благоустроят несколько дворов. Соответствующие разрешения выдала ГАТИ по заявкам местных администраций МО.

Так, на улице Руставели у дома №24 обновят внутриквартальный проезд, а во дворе дома №37 покроют площадки и дорожки, обустроят газоны, установят различные малые архитектурные формы. Работы здесь продлятся до 16 сентября и 5 октября соответственно. В том же районе, но у дома №17 по улице Мечникова до 8 октября позаботятся о газоне, детской площадке и дорожках.

20 августа начнется ремонт асфальта во дворах у трех домов на площади Ленина, улицах Боткинской и Академика Лебедева. Здесь рабочие будут трудиться до 6 октября. Обновление ждет также дома 13 и 23 по Авангардной улице и дом №14/117 по улице Партизана Германа, где расширят проезд, устроят мощение пешеходных дорожек и посадят свежие кустарники и деревья. Похожие работы пройдут во дворе дома №9 корпус 2 по улице Антонова-Овсеенко, а во дворе между домами на улицах Турбинной и Трефолева и проспекте Стачек установят детскую и спортивную площадку, уличную мебель и посадят деревья до конца сентября.\

В Центральном районе Петербурга отремонтируют 368 подвалов до конца года.

Фото: Piter.TV