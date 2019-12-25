В Центральном районе Петербурга отремонтируют 368 подвалов до конца года

Подвалы вычистят от мусора, проведут в них мелкий ремонт и устранят недочеты.

До конца текущего года в Центральном районе Петербурга приведут в порядок 368 подвалов. Как сообщила пресс-служба местной администрации, каждый подвал осмотрят и по необходимости вычистят от мусора и отремонтируют.

Всего на контроле у коммунальщиков района находится 1765 подвалов. Один из них, в доме №13 по Большой Конюшенной улице, навестили со специалистами жилкомитета 17 июля. Подвал в доходном доме Вебера получил изолированные трубы и электричество и избавился от подтоплений.

Ранее мы писали, что на выходных с улиц Петербурга убрали 937 тонн мусора.

Фото: Piter.TV