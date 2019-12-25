На выходных с улиц Петербурга убрали 937 тонн мусора

За неделю дороги очистили от 2300 тонн загрязнений.

В минувшие выходные с улиц Петербурга вывезли 937 тонн смета и мусора, а за неделю дороги и тротуары освободились от 2300 тонн загрязнений. Об этом рассказали в пресс-службе городского комитета по благоустройству.

Отмечается, что за неделю на мытье дорог и тротуаров потрачено свыше 39 кубометров воды и 190 литров специального шампуня. Косметические процедуры дорогам проводили 450 единиц техники и более тысячи дворников. В начале новой недели на работу вышли 427 единиц техники и 1093 работника ручного труда. Улицы и остановочные павильоны по-прежнему обрабатывают дезинфицирующими средствами ежедневно, пока эпидемобстановка полностью не наладится. К 20 июля на обработку затрачено почти 71 кубометр раствора гипохлорита натрия.

Ранее мы писали, что в Петербурге ко Дню ВМФ привели в порядок набережные и смотровые зоны.

Фото: Piter.TV