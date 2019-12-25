В четверг, 16 июля, стало известно о том, что в Петербурге ко Дню ВМФ привели в порядок набережные и смотровые зоны. Об этом сообщает пресс-служба комитета по благоустройству.
Так, дефекты дорожного покрытия на площади установили на Университетской набережной. Также покрасили и очистили Английскую и Университетскую набережные.
Отмечается, что в Петербурге израсходовано более 67 тысяч кубометров дезинфицирующих растворов.
Ранее мы сообщали о том, что парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра".
Фото:Piter.TV
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