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Парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра"
Сегодня, 8:42
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IRINA_CHALKINA

Парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра"

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Они примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра". Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях. 

Известно, что в настоящий момент "Полтава" пришвартована к Английской набережной. Известно, что парусник прибыл в Северную столицу для участия в параде ко дню ВМФ, который состоится 26 июля.

"Полтава" будет возглавлять парадный строй кораблей.

Ранее мы сообщали о том, что по Петербургу начали курсировать новые лазурные автобусы.

Фото:Pixabay

Теги: лахта центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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