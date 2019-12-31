Они примут участие в Главном военно-морском параде, который состоится 26 июля.

В четверг, 16 июля, стало известно о том, что парусник "Полтава" покинул стоянку у "Лахта Центра". Об этом сообщают петербуржцы в соцсетях.

Известно, что в настоящий момент "Полтава" пришвартована к Английской набережной. Известно, что парусник прибыл в Северную столицу для участия в параде ко дню ВМФ, который состоится 26 июля.

"Полтава" будет возглавлять парадный строй кораблей.

Ранее мы сообщали о том, что по Петербургу начали курсировать новые лазурные автобусы.

Фото:Pixabay