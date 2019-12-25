"Водоканал" назвал самые пострадавшие от ливня районы Петербурга

В субботу, 6 августа, некоторые районы Петербурга пострадали в результате проливных дождей. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербург".
Самым пострадавшим районом стал Курортный. Уровень осадков составил 31,29 мм. Вторым по этому показателю стал Приморский район, где выпало 30,8 мм осадков. Третий результат показал Петродворцовый район – 29,66 мм.
Также в пресс-службе "Водоканала" отметили, что за день на горячую линию поступило 92 сообщения с жалобами на работу дождевой канализации.
Ранее мы сообщали, что в Невском районе во время шторма женщина получила травму плеча.
Фото: Piter.tv
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